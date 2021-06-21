Власти Перми взялись за снос гаражей

Десятки гаражей пойдут под снос. Фото: pikabu.ru

Мэрия Перми потребовала снести 72 металлических гаража в микрорайоне «Городские горки» на бульваре Гагарина, 56. Сделать это собственники должны до 24 июня, но как отмечает «Новый компаньон», сотрудникам администрации Мотовилихинского района владельцев гаражей установить не удалось.

По мнению властей, гаражи установлены на муниципальной земле незаконно. Если собственники не выполнят требования администрации добровольно, то гаражи уберут принудительно.

В Индустриальном районе незаконные гаражи должны снести уже сегодня. Как пишет «Бизнес-класс», речь идет о 24 конструкциях. 23 из них находятся по ул. Рязанской, 17, еще один – по ул. Семченко, 15. После сноса их отправят на хранение на склад.