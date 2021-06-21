Ходячая зараза: больной открытой формой туберкулеза расхаживал по городу

Приставам пришлось доставить больного в диспансер Фото: Василий Вахрин

Все люди с открытой формой туберкулеза должны обязательно проходить лечение в стационаре, изолированно от других, но 40-летний житель Чусового решил этим правилом пренебречь. Он от прохождения лечения категорически отказался и продолжал свободно передвигаться по городу, общаясь с другими людьми и подвергая их риску заражения.

Медикам добиться его принудительной госпитализации пришлось через суд, а уже судебные приставы доставили больного в Губахинский филиал краевого тубдиспансера. По решению суда, там он будет находиться как минимум четыре месяца.