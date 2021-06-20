«Заключенным не выдавали масок». В Прикамье прокуроры выявили нарушения трудовых прав осужденных

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Сотрудники Ныробской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения Пермского края проверили соблюдение требований трудового законодательства в ФКУ ИК-11 и ФКУ ИК-4, расположенных в Чердынском городском округе.

- В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в части отсутствия надлежащих условий труда для осужденных, - сообщили в краевой прокуратуре. – В частности, работниками на производстве не выдавались маски и другие средства индивидуальной защиты, к работам в качестве водителей привлекались осужденные, не прошедшие обязательные медицинские осмотры.

По итогам проверки прокурором начальнику ФКУ ИК-11 и ФКУ ИК-4 внесены представления, в отношении исправительных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении.