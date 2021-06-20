«Найдена, погибла». В Перми прекратили поиски 44-летней жительницы Закамска

Фото: пермский поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Перми прекращены поиски 44-летней жительницы Кировского района. Об этом сообщили волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт».

Как писала «КП», женщина пропала вечером 16 июня. Она ушла из дома в Закамске и не вернулась. Волонтеры просматривали записи камер видеонаблюдений, проверяли берег Камы, расспрашивают людей в магазинах и аптеках, но все было тщетно. Наконец было найдено тело пропавшей. По информации источника, близкого к ситуации, она утонула.