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Происшествия20 июня 2021 15:40

В Прикамье автомобиль «Пежо» разбился о деревья на берегу пруда

Водитель погиб на месте
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Фотоснимки последствий жуткой аварии опубликовали на странице ВКонтакте «ЧП Березники» - в районе Первого пруда в городе калийщиков автомобиль «Пежо» потащило в насаждения деревьев и он перевернулся.

Как сообщают очевидцы, водитель погиб на месте. Судя по всему, он не справился с управлением. Кроме него в машине находились три пассажирки, одна из них получила серьезные травмы. Официальных комментариев по поводу этого ДТП пока нет.

Обшивку автомобиля буквально содрало о деревья. Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Обшивку автомобиля буквально содрало о деревья. Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Это не единственная серьезная авария в Прикамье в эти выходные. «КП» писала, что в Перми вчера, 19 июня, столкнулись три внедорожника. В массовом ДТП пострадала 83-летняя пассажирка CHEVROLET NIVA, которой управлял 82-летний водитель.