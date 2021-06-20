«Топили снег и пили дождевую воду». В Прикамье оштрафовали главу администрации округа за испорченный водопровод

Качество воды в колодцах никто не проверял. Фото: архив "КП".

В марте этого года в поселке Сергеевский в Гайнском округе разорвало замерзший водопровод. Его починили только к лету.

Местные жители писали в соцсетях: воду им не подвозили, поэтому многие топили снег и набирали в ведра дождевую воду. Прокуратура обратилась в суд по поводу бездействия администрации Гайнского муниципального округа.

- В поселке Сергеевский из-за замерзания водопровода с марта по май отсутствовало центральное водоснабжение, - сообщили в краевой прокуратуре. - Местные жители были вынуждены пользоваться колодцами, расположенными на расстоянии более полукилометра от места жительства. Несмотря на требования прокурора об устранение выявленных нарушений органом местного самоуправления меры не принимались, подвоз воды не осуществлялся, качество воды, используемой гражданами, не проверялось.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме - глава администрации округа была привлечена к административной ответственности, ей назначено наказание в виде штрафа. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.