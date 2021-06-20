Новые случаи инфицирования COVID-19 обнаружены в 16 территориях Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 16 территориях региона.

Традиционно больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 66. На втором месте по заболеваемости – Чайковский округ и Березники, где обнаружено по 9 человек с инфекцией. На третьем месте – Пермский район, в котором зафиксировано 8 жителей с коронавирусом.

В Чердынском районе COVID-19 диагностирован у 7 человек, в Кунгурском районе – у 5. В Кунгуре, Лысьвенском и Чусовском округах 4 заболевших в каждой территории. По 3 случая заражения выявлено в Осинском, Октябрьском и Чернушинском округах. Еще 2 жителя с COVID-19 обнаружено в Губахе.

По одному заболевшему зафиксировано в Еловском, Красновишерском, округах и Кизеле.

Всего в Пермском крае выявлено 59528 жителей с коронавирусной инфекцией.