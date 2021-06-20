В Прикамье увеличивается число зараженных коронавирусом: плюс 130 положительных тестов на COVID-19 за сутки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре опубликовали данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки.

В Пермском крае выявили 130 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 93 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 528, - сообщили в краевом Минздраве. - В числе 130 новых инфицированных 59 пациентов мужского пола, 71 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 39 человек, 36 в возрасте 50-64 и 18 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.