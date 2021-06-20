В Перми волонтеры будут искать пропавшую 14-летнюю девочку из Прикамья

Фото: поисковый отряд "Прикамье. Поиск".

Волонтеры пермского поискового отряда «Прикамье. Поиск» собираются сегодня, в 13.00, на шоссе Космонавтов, 59 у Пермской ярмарки, чтобы искать 14-летнюю девочку Викторию Чунареву. Координатор: Андрей – 8-902-806-48-85.

Известно, что 17 июня утром она села на рейсовый автобус «Частые-Пермь» и доехала до пермского автовокзала. А затем пропала.

В поисковом отряде просят сообщить, если кому-то что-то известно, где может находиться пропавшая. На вид она приметная: у нее выбрит затылок, стрижка – асимметричное каре. На шее – много украшений из чёрных верёвочек, цепочка из металлических колец. На левой руке – браслеты.

Рост Виктории - 154 сантиметра, она среднего телосложения, у нее темно-каштановые, почти черные волосы, карие глаза. Она была одета в просторную черную футболку и черные джинсы, на ногах - черные кроссовки.