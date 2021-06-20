«Висит на подоконнике на руках у «Колизея Атриум». В Перми спасли девушку, которая едва не выпала с 9 этажа

Девятиэтажка, где произошло ЧП. Фото: Яндекс Карты.

Трагедией чуть не закончилось ЧП, которое произошло вчера поздно вечером, 19 июня, в самом центре Перми в доме на улице Пермская, 126.

В полицию около десяти вечера позвонили очевидцы и сообщили: «В девятиэтажке возле торгового центра «Колизей Атриум» на подоконнике на 9 этаже висит на руках девушка».

Полицейские срочно связались со спасателями городской службы спасения. Тем пришлось взломать дверь квартиры, чтобы спасти молодую женщину.

- Отработали слесарным инструментом, - сообщили спасатели. – 23-летнюю жительницу сняли с подоконника и передали сотрудникам полиции.