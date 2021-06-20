«Столкнулись три внедорожника». В Перми в массовом ДТП пострадала 83-летняя пенсионерка

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло вчера, 19 июня, на Шоссе Космонавтов в Перми. Его спровоцировал пожилой водитель CHEVROLET NIVA, в результате серьезно пострадала женщина, которая ехала вместе с ним.

- В 16.13 на Шоссе Космонавтов столкнулись три внедорожника – по этой улице в направлении Архитектора Свиязева двигался автомобиль CHEVROLET NIVA под управлением 82-летнего водителя, - сообщили подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. - В районе дома № 166 он допустил столкновение с автомобилем TOYOTA LAND CRUISER, после чего этот внедорожник отбросило на впереди стоящий автомобиль TOYOTA RAV4. В результате аварии пострадала 83-летняя пассажирка CHEVROLET NIVA, ее госпитализировали.

По предварительным данным, пожилой водитель не выбрал правильную скорость движения.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в полиции.