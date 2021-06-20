«Один Бог знает, что мы пережили!» Анастасия Крутень поздравила жителей Прикамья с Днем медицинского работника

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С Днем медицинского работника, который в стране отмечают сегодня, 20 июня, прикамских медиков и всех жителей края поздравила руководитель краевого Минздрава Анастасия Крутень.

В видеообращении на своей странице в Инстаграм она напомнила: «Один Бог знает, что мы пережили за прошедший год, но впереди нас ждут не менее сложные задачи».

- Деятельность врача — это борьба, - отметила Анастасия Крутень. - Борьба со смертью, людскими страданиями. Борьба за жизнь, здоровье и благополучие человека, творца новой, счастливой жизни. И для того, чтобы борьба эта была успешной, нужно научиться любить эту жизнь во всех ее проявлениях, научиться действенно любить и людей, во имя счастья и благополучия которых трудишься». Это цитата из книги Евгения Антоновича Вагнера, Учителя, Врача, давшего путевку в профессию многим из вас. И эти слова сейчас актуальны, как и много лет назад, когда были написаны.

Говорят, что хорошего врача, как хорошего капитана, по-настоящему узнаешь во время шторма, в минуты опасности. Истинный врач - это тот, кто в раздумьях и сомнениях не теряет выдержки и умеет воздействовать на больного благотворно, как и на окружающих его людей. И сейчас, во время шторма, вы, уважаемые коллеги, своей самоотверженной работой полностью оправдываете высокое звание Врача.

Я благодарна вам за труд, за стойкость и решительность. Горжусь, что работаю вместе с вами. Пусть не изменяют вам оптимизм и крепкое здоровье! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!