Пермские синоптики уточнили прогноз погоды: на следующей неделе в Прикамье вернется тропическая жара

На память об уральском загаре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Период теплой и засушливой погоды в Прикамье продолжается. Даже заток арктического воздуха в середине этой недели не смог переломить ситуацию.

Сегодня в воскресенье, 20 июня, синоптики обещают нам теплый и солнечный день.

- Столбик термометра днем будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла, и только на севере края он может не подняться выше 16 градусов, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Погода будет преимущественно без осадков и вполне комфортной. Но порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночь на понедельник обещает быть теплой – от 13 до 18 градусов.

В начале следующей недели погода не испортится. Более того, начиная со вторника, к нам начнет поступать тропическое тепло с европейской части страны, и к концу недели термометр вновь может достигнуть 30-градусной отметки. При этом дожди ожидаются лишь местами и слабые.

Метеорологи предупреждают, что в связи с засушливой погодой в Пермском крае сохранится высокая пожарная опасность, особенно по югу Прикамья.