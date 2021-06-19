Отстрел одного лося обошелся браконьерам из Прикамья в 600 тысяч рублей

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Краснокамске суд рассмотрел дело по иску Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики к четырем местным браконьерам.

В феврале 2018 года четыре краснокамца выследили и застрелили в удмуртском лесу взрослую самку лося, разделали и перенесли мясо к дороге, чтобы погрузить в автомобиль. Но тут их задержали. Приговором Кезского районного суда Удмуртии подельников признали виновными в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого. Охотничий карабин был конфискован в доход государства.

А на днях браконьеров судили за вред, причиненный охотничьим ресурсам.

Согласно Методике исчисления размера вреда гибелью одной самки лося, животному миру был нанесен ущерб в размере 200 тысяч рублей, который и придется возместить браконьерам.

Так что в итоге незаконная охота обошлась в 600 тысяч рублей.