Вновь заболевшие коронавирусом обнаружены в 15 территориях Пермского края

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае зафиксировано 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В числе инфицированных 18 детей. Вновь заболевшие обнаружены в 15 территориях региона.

Абсолютное большинство из них- жители Перми. В краевом центре обнаружено 90 вновь инфицированных. На втором месте по заболеваемости – Октябрьский городской округ, где COVID-19 диагностирован у 7 человек. Третье место занял Чайковский, в котором обнаружено 6 жителей с коронавирусом.

По 4 случая заражения зафиксировано в Добрянском и Осинском городских округах. В Александровском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 2 человек.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях. Это Куединский муниципальный округ, Кунгурский и Пермский муниципальные районы, а также Верещагинский, Горнозаводский, Гремячинский, Лысьвенский, Чернушинский и Чусовской городские округа.