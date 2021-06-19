В Пермском крае отметили Сабантуй

Состоялись скачки Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

19 июня в Пермском крае отмечали Сабантуй - национальный праздник в честь окончания полевых работ. Дословно его название переводится с тюркского как «праздник плуга».

Весело и шумно отметили Сабантуй в Юго-Камске. Главным мероприятием праздника стали скачки, на которые съехались всадники из разных районов Прикамья. В перерывах между забегами выступали артисты из Казани, Перми и Пермского района с национальными татарскими танцами и песнями. Также в программе - традиционные развлечения бег в мешках, переноска ложки с яйцом в зубах и соревнование на самый вкусный плов.