Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2021 12:01

В Пермском колледже задержали террористов. Условных

В Перми прошло антитеррористическое учение
Елена ТРЕТЬЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Утром в пятницу 18 июня в Кировском районе сотрудники Росгвардии оцепила здание Пермского колледжа транспорта и сервиса. Очевидцы, увидевшие это, предположили, что на колледж совершено нападение.

Как сообщили «Комсомолке» в краевом управлении ФСБ, на самом деле проходило антитеррористическое учение.

- В учениях был отработан комплекс мероприятий по пресечению преступления террористической направленности на объекте социальной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе ФСБ. - В рамках учения оперативным штабом были скоординированы действия по предупреждению преступления, минимизации его последствий, установлению и задержанию всех участников преступной деятельности.