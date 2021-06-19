В Пермском колледже задержали террористов. Условных

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Утром в пятницу 18 июня в Кировском районе сотрудники Росгвардии оцепила здание Пермского колледжа транспорта и сервиса. Очевидцы, увидевшие это, предположили, что на колледж совершено нападение.

Как сообщили «Комсомолке» в краевом управлении ФСБ, на самом деле проходило антитеррористическое учение.

- В учениях был отработан комплекс мероприятий по пресечению преступления террористической направленности на объекте социальной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе ФСБ. - В рамках учения оперативным штабом были скоординированы действия по предупреждению преступления, минимизации его последствий, установлению и задержанию всех участников преступной деятельности.