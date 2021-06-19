Заболеваемость растет: в Пермском крае 122 новых больных коронавирусом

Число зараженных приближается к 60 тысячам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае 19 июня зафиксировано 111? новых случаев заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 102 – амбулаторно на дому.

Общее число инфицированных коронавирусом достигло 59 398. В числе вновь заболевших 18 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 41 человек, 21 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 53 843 жителя. На лечении в больнице остается 702 человека, в том числе 28 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 21,4 процента.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 8 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2588 летальных исходов от ковида.