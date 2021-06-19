В Пермском крае продавали искусственные шубы под видом норковых

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю

В Соликамске несколько жителей Волгограда торговали подделками. Они ездили по улицам города, останавливались около пожилых женщин и предлагали им купить норковые шубы с хорошей скидкой.

- Низкую цену товара они объясняли тем, что остались последние образцы с ярмарки и их нужно поскорее продать, - рассказали в краевой полиции.

Одна из женщин купила две шубы за 50 тысяч рублей, другая, получив пенсию, заплатила за обновку 15 тысяч рублей.

Но придя домой, покупательницы обнаружили обман и обратились в полицию. Продавцы были задержаны. Оказалось, что до приезда в Соликамск мужчины побывали в Екатеринбурге, где на центральном рынке купили искусственные шубы по 6-8 тысяч рублей. А потом стали продавать их под видом натуральных. При задержании у них изъяли еще шесть шуб.

Уроженцы Волгограда возместили ущерб покупательницам. Суд приговорил их к штрафам по 20 тысяч рублей каждому.