Пермским детям отказали в бесплатных путевках в «Орленок»

Дети смогут побывать в «Орленке». Фото: Николай ХИЖНЯК

25 пермским детям, которые уже прошли отбор и обучение дайвингу, отказали в бесплатных путевках в федеральный лагерь «Орленок». Причиной стало сокращение квоты на участие детей в программе «Океанавтика» со 100 до 75 человек.

Родители детей пожаловались Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае.

- От имени инициативной группы родителей, пермячка попросила помочь в исполнении детской мечты о погружениях с аквалангом и исследовании морских глубин, - сообщили в аппарате детского омбудсмена.

В результате квоты были восстановлены, и дети смогут побывать в «Орленке».