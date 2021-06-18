В Перми пройдут рейды «Опасный водитель».

Фото: ГИБДД Перми.

С начала года в Перми было зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей либо отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения. В этих авариях три человека погибли, 28 получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы предупредить случае ДТП с участием нетрезвых водителей в выходные дни сотрудники ГИБДД проведут рейд «Опасный водитель».

- Пьяный за рулем - преступник, но преступник не простой, а вооруженный автомобилем, - отметили в ГИБДД Перми и обратились к пермякам с просьбой: - Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону: 246-79-00 или «102»