«Особая примета-– очки». В Прикамье волонтеры объявили сбор на поиск 38-летней женщины

Фото: «Регион59»

Утром в субботу, 19 июня, в 10 утра волонтеры поискового отряда «Регион59» собираются на поиски 38-летней Татьяны Тагиевой. Женщина пропала еще 13 апреля. И с тех пор не выходила на связь. Искать ее собираются в лесу возле Соликамска. Поэтому поисковики предупреждают: одеваться следует по погоде, иметь светоотражающий жилет или яркую деталь на одежде. С собой брать фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк, а также чай или кофе и какую-нибудь еду. Место сбора - Соликамск, ТЦ «Остров».

Приметы Татьяны Тагиевой – рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы. Была одета в черный плащ и джинсы. Из особых примет – очки.