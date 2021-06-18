АО «Транснефть - Прикамье» провело соревнования добровольных пожарных дружин

Конкурсанты преодолевали стометровую полосу с препятствиями, участвовали в пожарной эстафете.

Соревнования боевых расчетов добровольных пожарных дружин (ДПД) АО «Транснефть – Прикамье» прошли на базе испытательного и учебно-тренировочного полигона Государственной противопожарной службы «5 отряд Федеральной противопожарной службы» в г. Перми.

Пять команд из филиалов предприятия боролись за звание лучшего расчета. Конкурсанты преодолевали стометровую полосу с препятствиями, участвовали в пожарной эстафете, демонстрировали мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе команды подтвердили высокий уровень теоретической подготовки.

По итогам соревнований первое общекомандное место завоевало Ромашкинское районное нефтепроводное управление (РНУ), второе место - Пермское РНУ, команда из Удмуртского РНУ заняла третье место. В личном первенстве победу одержали сотрудники Пермского РНУ.

Победители примут участие в конкурсе добровольных пожарных дружин среди организаций ПАО «Транснефть», который состоится в июле на базе АО «Транснефть – Балтика» в г. Санкт - Петербурге.

Соревнования боевых расчетов ДПД АО «Транснефть – Прикамье» проводятся ежегодно с целью поддержания их готовности к тушению возможных пожаров, отработки слаженности и эффективности действий персонала, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим вооружением, а также для популяризации пожарно-прикладного спорта среди молодежи.