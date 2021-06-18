Правительство одобрило переход Перми на «альткотельную»

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Правительство Российской Федерации распорядилось отнести Пермь к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин на основании совместного обращения правительства Пермского края, администрации города и ПАО «Т Плюс».

Как сообщили в ПАО «Т Плюс», новая модель рынка тепла заработает в Перми с 1 января 2022 года. Переход города на регулирование по методу «альтернативной котельной» позволит сохранить тариф на текущем уровне до 2024 года для 80% жителей Перми. При этом общий объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса города со стороны ПАО «Т Плюс» составит 28 млрд рублей в течение 15 лет. Будет переложено более 30% всех теплосетей, что существенно повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

Переход на новую ценовую зону предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу - существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

*Альткотельная (альтернативная котельная) – неофициальное название новой модели рынка тепла, где стоимость тепловой энергии для потребителя рассчитана по формуле Министерства энергетики РФ для каждого региона страны.