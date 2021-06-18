Два пермских выпускника набрали 100 баллов ЕГЭ по двум предметам

- Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Два выпускника пермских школ набрали 100 баллов ЕГЭ за экзамены по двум предметам. Об этом рассказали в городской мэрии.

Так, выпускник школы №146 Олег Одинцов сдал на максимальный балл ЕГЭ по русскому языку и географии. А выпускница лицея №10 Мария Мокеева получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Всего в этом году в краевой столице ЕГЭ сдают 6789 человек. 5778 из них – выпускники 11-х классов и 1011 – учащиеся СПО и выпускники прошлых лет.

На сегодня уже известны результаты ЕГЭ по русскому языку, географии, химии и литературе.