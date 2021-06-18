Из-за посетителей в пермском зоопарке едва не погибли краснокнижные козы

"Мы не голодны" Фото: пермский зоопарк

В пермском зоопарке опасности подверглось целое стадо редких краснокнижных винторогих коз. Все из-за привычки посетителей бросать в вольеры различную еду и мусор.

«В очередной раз сотрудники доставали из вольера хлеб и всяческий непредназначенный для животных корм, пакеты и мусор. Из-за очередной людской прихоти мы едва не лишились целого стада редких краснокнижных винторогих коз. К счастью, все закончилось хорошо, а могла бы произойти трагедия», — рассказали работники зверинца.

По их словам, посетители умудрились закинуть продукты через четырехметровый барьер. «О каких современных европейских вольерах без решеток тогда вообще идет речь? Нам видимо десять барьеров между людьми и животными ставить надо, чтобы им ничего не кидали», — негодуют специалисты.

В зоопарке уверяют, что животных кормят хорошо, а чипсы, конфеты и подобные снеки им противопоказаны. Для копытных животных, грызунов и приматов ежегодно заготавливается 75 тонн веточного корма. Это связанные в веники ветки с листьями лиственных пород деревьев. Часть веников скармливается сразу в свежем виде, а часть засушивается на зиму. Помимо этого для зоопарка ежегодно заготавливается 40 тонн сена. В летний период сено заменяется на свежескошенную траву, которой питомцы за лето съедают 45 тонн.