В воскресенье будет ограничено движение по ул. Героев Хасана

Фото: avtolife.net

В Перми 20 июня из-за укладки асфальта будет ограничено движение по ул. Героев Хасана.

Как сообщает пресс-служба пермской мэрии, движение ограничат на участке от ТЦ «Баумолл» (улица Героев Хасана, 109) до улицы 4-я Ферма (остановка «Микрорайон Липовая гора»). Ограничение будет действовать с 07:00 до 13:00. Для движения закроют правую проезжую часть. Также будет перекрыт съезд с улицы Героев Хасана на улицу Василия Васильева.

Движение будет осуществляться по левой проезжей части улицы Героев Хасана по двум полосам движения. Проехать на улицу Василия Васильева будет можно по местным проездам вдоль зданий по адресам: улица Героев Хасана, 100 и улица Героев Хасана, 98б.

С 13:00 до 23:00 движение на участке от ТЦ «Баумолл» (улица Героев Хасана, 109) до улицы Василия Васильева сохранится. На участке от улицы Василия Васильева до улицы 4-я Ферма движение восстановят до 6 полос. Также откроется для проезда перекрёсток улиц Героев Хасана и Василия Васильева.

Отметим, сейчас идёт последний этап реконструкции улицы Героев Хасана – укладка дорожного полотна.