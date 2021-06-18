Дети узнают их по горящим глазам и искренним улыбкам: врачи КДКБ приняли участие в необычном фотопроекте

Накануне профессионального праздника врачи Краевой детской клинической больницы приняли участие в необычном фотопроекте фотографа Павла Малышева. Фото: Василий Вахрин

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Это профессиональный праздник тех людей, которые решили связать свою жизнь с самой гуманной профессией на земле. Людей, которые всегда находятся на передовой, жертвуют своим личным временем, отдыхом и нередко сном, чтобы спасти чью-то жизнь.

Накануне профессионального праздника врачи Краевой детской клинической больницы приняли участие в необычном фотопроекте «Подарившие сердце детям», показав всем, как они выглядят в обычной жизни, без белых халатов. А еще рассказали, почему они выбрали свою профессию и за что любят ее всем сердцем. Прочитать об этом можно здесь.

Участниками фотопроекта «Подарившие сердце детям», стали:

Участники фотопроекта «Подарившие сердце детям».

Ильдар Валиулов, заведующий эндоскопическим отделением КДКБ, главный детский хирург Министерства здравоохранения Пермского края.

Роман Дмитриев, заведующий отделением хирургии № 1 (экстренной) КДКБ

Вера Тележникова, старшая медицинская сестра отделения уроандрологии

Ольга Никонова, заведующая Онко-гематологическим центром им. Ф.П. Гааза КДКБ

Руслана Ахмедова, врач эндокринологического отделения КДКБ.

- Медики в гражданском выглядят так же, как и обычные люди, но маленькие пациенты всегда узнают их по горящим глазам, искренним улыбкам и добрым сердцам, - говорят в больнице.