Типовое меню и индекс несъедаемости: как с 1 сентября будет организовано питание в начальных классах в школах Пермского края

Бесплатные завтраки и обеды получают 142 тысячи учеников начальных классов в Пермском крае. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября в школах Пермского края появится несколько новшеств, связанных с горячим питанием для учеников младших классов. Бесплатные горячие завтраки и обеды, напомним, в крае получают 142 тысячи детей.

- В новом учебном году планируется развитие этого проекта, - сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Ранее питание в школах осуществлялось на основе меню, разработанного директором на две недели для каждой возрастной группы. В первую смену дети получали завтрак, состоящий из закуски, горячего блюда и напитка, во вторую – обеспечивались обедом, состоящим из закуски, первого, второго, а также сладкого блюда и напитка. Кроме того, по назначению лечащего врача было организовано лечебное и диетическое питание для нуждающихся детей.

- Горячее питание – это прежде всего вклад в физическое развитие наших детей и в их здоровье, поэтому оно должно быть организовано не для галочки, – подчеркивал на Совете глав губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К началу учебного года в каждом муниципалитете планируется внедрить единое типовое меню для территории.

- Составлять единый рацион на весь Пермский край – нерационально, - объяснила министр. - Необходимо учитывать специфику каждой территории в отдельности. Например, в муниципалитете, где много сельских школ, где организован ранний подвоз детей, завтрак не может быть идентичен завтраку в краевой столице. Поэтому сейчас каждый район формирует единое меню исходя из запросов родителей, потребностей детей и организации учебного процесса.

В Осинском, Соликамском, Куединском и Бардымском округах уже разработано единое типовое меню для всех образовательных организаций, в других муниципалитетах эта работа ведется.

Еще одно нововведение – это замер «индекса несъедаемости». Его будут вычислять, взвешивая пищевые отходы после приема пищи. Сначала такие замеры будут делать в школах Перми, а потом и по всему Пермскому краю.

Ну и конечно проверки и тщательный контроль организации питания, в том числе и родителями, новом учебном году будут продолжены. К слову, за прошедший учебный год таких проверок было проведено около двух тысяч в почти 500 школах.

ВАЖНО

Свои отзывы и предложения с 1 сентября родители могут сообщить на краевую горячую линию – 217-79-19, на портал «Управляем вместе» и сайт «Госуслуги».