Деньги за своевременную оплату: «ЭнергосбыТ Плюс» поощряет добросовестных плательщиков

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей третьего этапа акции «Я плачу за тепло!». Они получат две тысячи рублей на оплату горячей воды.

Победители были выбраны случайным образом из числа клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение полугода. Подарочная сумма будет отражена в квитанции за июль, и клиенты компании смогут оплатить услуги горячего водоснабжения в августе уже с учетом начисленного выигрыша.

«Мы напоминаем клиентам, что летом необходимо оплачивать услуги теплоснабжающей организации так же регулярно, как и зимой. Эти деньги направляются на подготовку тепловых сетей и ТЭЦ к зиме, укладку новых труб. Своевременный платеж — вклад каждого клиента в систему отопления и горячего водоснабжения и их безопасное и бесперебойное функционирование предстоящей зимой», — напомнил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске и Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности.