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Происшествия18 июня 2021 10:04

Уже растянули одеяло: в Перми из окна многоэтажки чуть не выпал ребенок

Малыш гулял по подоконнику восьмого этажа перед открытым окном
Данил Постаногов
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Фщто: скриншот видео «Подслушано Парковый | Пермь»

Фщто: скриншот видео «Подслушано Парковый | Пермь»

Прогуливающегося по подоконнику малыша в открытом окне восьмого этажа на Парковом заметили прохожие и жители соседнего дома, которые сняли это на видео. На кадрах видно, как малыш, стоя, выглядывает на улицу. В это время несколько мужчин внизу уже растянули одеяло, готовясь поймать ребенка, если тот выпадет.

«Чуть не произошла трагедия в доме 42 по пр. Парковый. Родители! Будьте бдительны! Закрывайте окна и следите за своими детьми!» — призывает автор видео в соцсетях.