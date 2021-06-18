Уже растянули одеяло: в Перми из окна многоэтажки чуть не выпал ребенок

Фщто: скриншот видео «Подслушано Парковый | Пермь»

Прогуливающегося по подоконнику малыша в открытом окне восьмого этажа на Парковом заметили прохожие и жители соседнего дома, которые сняли это на видео. На кадрах видно, как малыш, стоя, выглядывает на улицу. В это время несколько мужчин внизу уже растянули одеяло, готовясь поймать ребенка, если тот выпадет.

«Чуть не произошла трагедия в доме 42 по пр. Парковый. Родители! Будьте бдительны! Закрывайте окна и следите за своими детьми!» — призывает автор видео в соцсетях.