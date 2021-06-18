В Перми задержали агента по рекламе наркотиков (видео)

Фото: скиншот видео ГУ МВД по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который на стене дома рисовал граффити с рекламой интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Как выяснилось, это житель Калуги, который путешествует по разным городам страны и распространяя информацию о магазине, зарабатывает деньги. В его смартфоне нашли отчеты для работодателя – 160 фото рисунков с указанием координат на территории Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского районов Перми.

«Задержанный пояснил, что около года назад в мессенджере нашел работу, которая заключалась в том, чтобы ездить по различным городам России и при помощи трафаретов наносить на фасады зданий оттиски интернет – магазинов. Стоимость одного граффити - 100 рублей. В среднем в каждом городе нарушитель делал 500 оттисков, оплату получал в криптовалюте. Подобные граффити с 2019 года он нанес Белгороде, Владикавказе, Воронеже, Ставрополе, Москве и Тамбове», – рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд в Перми оштрафовал «агента» за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств на четыре тысячи рублей. Это только по одному протоколу, а всего их составили 29 штук.