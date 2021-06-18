Клещевой энцефалит в Прикамье подтверждается почти у каждого сотого исследованного клеща

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С начала теплого сезона в медицинские организации Прикамья обратилось уже 11 494 человека, пострадавших от укусов клещей. Из них 2242 — дети, сообщили «КП-Пермь» в краевом Управлении Роспотребнадзора.

На клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследован 9861 клещ. Инфекция выявлена в 137 случаях (1,4%); на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 7976 клещей. Из них инфицировано 3056 клещей (38,3%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 7420 клещей. Из них заражен 241 клещ (3,2%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека –7420, инфекция выявлена в 193 случаях (2,6%).