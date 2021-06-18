Новые случаи COVID-19 выявили в 24-х муниципалитетах региона

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17 июня эпидемиологи сообщили о 113 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки. Они были выявлены в 24-х территориях Прикамья.

Больше всего новых случаев инфекции выявлено в Перми – 57. Далее следует Соликамский городской округ. Там обнаружено 10 человек с инфекцией. На третьем месте – Пермский муниципальный район. В нём коронавирус подтвердился у 6 жителей.

В Уинском муниципальном округе болезнь диагностирована у 4 человек. По 3 жителей с коронавирусной инфекцией выявлено в Чайковском, а также в Ильинском, Нытвенском, Октябрьском, Оханском и Чусовском городских округах. По 2 случая - в Еловском муниципальном округе, Краснокамском городском округе, Кудымкаре и Кунгурском муниципальном районе.