Пермские кондукторы могут остаться без зарплаты

Решать конфликт будет УФАС Фото: Василий Вахрин

Речь идет о более чем двух тысячах работников общественного транспорта Перми, которые могут лишиться зарплаты за летние месяцы. Дело в том, что ранее предполагалось ввести летом на всех марш-рутах бескондукторную систему оплаты проезда, но власти решили отложить новацию минимум до конца года. Как пишет «Коммерсант», мэрия теперь предлагает выделить перевозчикам субсидию в 150 млн руб. на оплату работы кондукторов, но прокуратура считает, что для продолжения выплат надо менять действующие муниципальные контракты.

Источник издания, близкий к администрации города, пояс¬нил, что ранее мэрия уже субсидировала расходы перевозчиков, не предусмотренные контрактами: дезинфекцию транспорта и приобретение средств индивидуальной защиты. Поэтому и сейчас планирует возместить расходы, не меняя существующих договоров.

В пермском УФАС планируют рассмотреть проблему. «Субсидия — достаточно непрозрачный механизм, в отличие от дополнительных соглашений к действующим контрактам с муниципалитетом», — отметил при этом руководитель ведомства Александр Плаксин.