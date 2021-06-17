Нарубили на 5 миллионов: шестерых прикамцев осудят за незаконную рубку леса

- Фото: Александр ГЛУЗ

В Верещагинском районе шестерых местных жителей осудят за незаконную вырубка леса.

Как сообщили в краевой прокуратуре, летом 2020 года и весной 2021 года обвиняемые вырубили более 200 деревьев в лесах вблизи деревень Андронята, Гаревка, Стрижи и поселка Ленин. Сумма причиненного ущерба превысила 5 млн руб.

Отмечается, что злоумышленники вырубали деревья ценных пород. Например, ели и пихты.

Уголовные дела уже направлены в Верещагинский районный суд. Имущество обвиняемых и третьих лиц арестовано на сумму 4,7 млн руб.