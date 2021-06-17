Федеральный ритейлер «Лента» купит пермскую сеть «Семья»

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Федеральный ритейлер «Лента» купит пермскую продуктовую сеть «Семья». Об этом сообщает пресс-служба «Ленты».

Соглашение уже заключено. Сумма сделки – 2,35 млрд руб.

Отметим, что продуктовая сеть магазинов Семья» владеет 75 магазинами в Перми и Прикамье. Их общая торговая площадь - 46,6 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома.

«Покупка гипермаркетов «Семья» позволит нам стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Пермском крае, а 71 супермаркет и магазин у дома, которые имеют удобное для покупателей расположение, станут прочной основой для укрепления позиций и развития сети в регионе», - заявил директор «Ленты» Владимир Сорокин.

После завершения интеграции пермской сети магазины «Семьи» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту». Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года.