На закупку льготных лекарств в Прикамье направят еще 223 млн руб.

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В Прикамье в 2021 году на закупку льготных лекарств направят еще 223 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Такую инициативу губернатора Прикамья Дмитрия Махонина 17 июня поддержали депутаты краевого заксобрания. Теперь сумма затрат на приобретение льготных препаратов превысит 1,4 млрд руб.

Ранее Дмитрий Махонин предложил расширить перечень тех лекарств, которые представляются по льготным рецептам жителям региона. На 2021 год список таких лекарств содержит 370 международных непатентованных наименований медикаментов. Но из-за увеличения финансирования этот список будет расширен более чем в два раза – до 788 препаратов.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- Главная цель краевых властей – это то, чтобы уровень региональной медицины был одинаково высоким. Где бы ни жил человек, он должен иметь возможность получить качественные медицинские услуги и необходимые лекарств.

В частности, перечень лекарств будет дополнен жизненно необходимыми препаратами для лечения спектра заболеваний – сердечно-сосудистой, нервной систем. А также органов дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологии и других.

Отметим, что право на лекарственное обеспечение в регионе имеют 240 692 человека.