В Прикамье на развитие туризма дополнительно направят 100 млн руб.

Фото: VK "Усьва"

На развитие туризма в Пермском крае дополнительно направят 100 млн руб. Такая поправка внесена в региональный бюджет на ближайшие три года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из них 50 млн руб. предусмотрено на разработку пяти мастер-планов по развитию территорий для участия региона в федеральном нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

Свыше 30 млн руб. предусмотрено на обустройство туристической инфраструктуры на территории природного парка «Пермский». Сейчас есть потребность в обустройстве популярных природных объектов парка: например Каменный город, Усьвинские столбы и Ветлан.

Средства в размере 8,3 млн руб. пойдут также на обустройство набережной Осы.