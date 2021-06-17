По предложению главы Прикамья в краевом бюджете Прикамья увеличили расходы на компенсации по замене газовых плит

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

Не надо объяснять, что ненадежные газовые плиты представляют серьезную опасность. Если у них вышел срок – плиты нужно заменить. Но для некоторых категорий приобретение нового газового оборудования означает немалую нагрузку на семейный бюджет.

Губернатор Дмитрий Махонин вышел с инициативой в Законодательное собрание Пермского края – он предложил выделить финансовые средства для замены газовых плит и колонок некоторым категориям граждан.

Прикамские депутаты приняли соответствующий закон, который касается увеличения бюджетных средств на подобные компенсации – в Заксобрании поддержали инициативу губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по выделению дополнительного финансирования в размере 43,8 миллиона рублей на реализацию соответствующей государственной программы. Еще 30,2 миллиона рублей выделено на технологическое присоединение домовладений к газопроводам.

- Мы понимаем, что работа газового оборудования должна быть абсолютно безопасной для жителей, - отметил Дмитрий Махонин. - Сейчас по разным причинам не все могут самостоятельно заменить или отремонтировать свои газовые плиты или водонагревательные колонки. В такой ситуации считаю правильным оказывать материальную поддержку социально незащищенным категориям жителей.

- Прикамье продолжает наращивать темпы газификации и не отступает от своей стратегии доведения газопроводов прямо к домовладениям, - отметил председатель регионального парламента Валерий Сухих. - Мы понимаем, что для некоторых жителей даже в этом формате подключение остается обременительным, поэтому предусматриваем в бюджете дополнительные меры подобной социальной поддержки.

Подобную материальную помощь получили уже более 500 жителей Пермского края, принято еще 2 тысяч заявлений на такую компенсацию.

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С этого года жители Пермского края, попадающие под льготные категории, могут получить компенсацию на замену старых газовых плит и колонок. Размер компенсации составляет до 15 тысяч рублей.

Получателями такой меры поддержки могут стать одиноко проживающие пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан.

Обратиться за компенсацией могут жители многоквартирных домов, которым выдано предписание-дефектовка от газовой службы о необходимости замены плиты или колонок. Нужно направить заявление в территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по месту жительства. Контакты можно найти на официальном сайте ведомства.