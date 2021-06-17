Махонин пригласил Путина на 300-летие Перми

Фото: скриншот с видео РЕН ТВ

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте РФ. Среди них был и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Руководитель Прикамья в ходе беседы пригласил президента посетить Пермь в дни празднования 300-летия города. Губернатор отметил, что будет рад, если Путин сможет приехать раньше. Путин же, обращаясь к участникам встречи, отметил, что «государственная служба – это, прежде всего, именно служение. Гражданам, обществу, стране».