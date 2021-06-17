Последствия стихии в Красновишерске устраняют специалисты из других районов

Фото: «Красная Вишера»

Последствия урагана, который на севере Прикамья повалил деревья и, оборвав провода, оставил местных жителей без электричества, не удалось устранить до сих пор. Отрезанными от электроснабжения оказались более 20 домов, сообщает «Красная Вишера».

Несмотря на то, что бригады Красновишерского участка БЭС начали работать еще накануне, вернуть все в норму не удалось. На помощь местным специалистам направились бригады из Добрянки и Кунгура.

Синоптики сообщают, что грозы возможны в Прикамье и в выходные, и в начале следующей недели.