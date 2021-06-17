«Взываем к вашей совести». Пермяки обратились к Александру Репину с просьбой передать школу в «Арсенале» муниципалитету

Фото: сообщество ВКонтакте Школа «Точка» в ЖК «Арсенал»

Представители общественных организаций направили открытое письмо генеральному директору холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. В обращении, которое подписали также более 50 жителей микрорайона Красные Казармы, содержится просьба в ближайшее время передать на баланс администрации города детский сад и школу, построенные в микрорайоне.

«Взываем к здравому смыслу, вашей совести и ответственности перед жителями микрорайона Красные Казармы, которые покупали у вас квартиры, будучи уверенными в том, что их дети будут обеспечены садиком и школой рядом с домом», - написали авторы письма.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о строительстве в ЖК «Арсенал» школы и детского сада и последующей передаче их в собственность города. Но в прошлом году Александр Репин отказался выполнять это соглашение, объясняя свою позицию тем, что власти не согласовали ему увеличение высотности для строительства четвертой очереди «Арсенала».

На днях арбитражный суд Пермского края постановил передать школу и встроенный детский сад в собственность города

«Просим вас исполнить решение суда и поставить точку в этом вопросе, сохранив свою репутацию и доказав, что вы умеете доводить дело до конца и держать свое слово», - такими словами завершается обращение пермяков.