Пьян, испуган, промок: ночью спасатели в лесу искали нетрезвого пермяка

Полтора часа пермяк просидел под елкой в ожидании спасателей Фото: Данил Постаногов

Звонок спасателям от жительницы Перми поступил в половине первого ночи – она рассказала, что ее молодой человек потерялся в лесу в районе Кислотных дач. От начавшегося ливня он спрятался под елкой и в темноте не может понять, где находится. Как выяснилось, ушел из дома он пьяном виде, при этом – склонен к суициду.

Спасатели смогли связаться с мужчиной по телефону, но пояснить им, где именно он находится, тот не смог. Открыть на смартфоне любое навигационное приложение тоже оказался не в силах. В итоге группа поисковиков до третьего часа ночи ходила по лесопарку, подавая звуковые сигналы.

Нашли потеряшку в полутра километрах от дома. Он был пьян и испуган, к тому же промок, рассказали спасатели. Мужчину отвезли домой.