В Березниках вандалы разрушили надгробия на местном кладбище

Фото: «ЧП Березники»

Атаке вандалов подверглось городское кладбище в Березниках. Как сообщают местные жители, пострадали более 20 надгробий.

«В 15 метрах от здания администрации городского кладбища изуродовано более 20 могил, разбиты, вырваны с постаментов памятники, кресты! Люди совершенно превратились в зверей!» — пишет один из пользователей «ВКонтакте».

Другие пользователи также сообщают, что на могилах родственников ранее похищали памятники и дверцы с оград. Люди предполагают, что их сдают на металлолом.