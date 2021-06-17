Полгода до сдачи: в жилом комплексе «Мята» остались последние трехкомнатные квартиры

Жилой комплекс «Мята»

Строительство жилого комплекса «Мята» по улице Баранчинской, 16 в микрорайоне Вышка-2 идет строго по графику. Ввод дома в эксплуатацию ПЗСП запланировал на 4 квартал этого года.

Новый четырехподъездный дом переменной этажности по ул. Баранчинской, 16 строится по технологии – Э-600. По традиции все квартиры в доме будут сдаваться с необходимой сантехникой и отделкой «под ключ», выполненной в светлых тонах. Новоселам останется только завезти мебель и технику.

- Мы строим жилье для счастливых семей и стремимся предусмотреть все для их комфорта и безопасности, - говорит генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин. - В наших домах просторные планировки и удобные дворы. Для безопасности жителей уже при заселении работает система видеонаблюдения, к которой собственники подключаются онлайн. Эти и другие меры позволяют формировать высокий уровень качества жизни для наших новоселов.

Как рассказали в отделе недвижимости ПЗСП, сейчас в продаже остались просторные трехкомнатные квартиры в нескольких планировочных решениях, которые идеально подойдут для больших дружных семей. А высокая степень готовности и скорая сдача делают дом по ул. Баранчинской, 16 привлекательным для тех, кому актуален скорый переезд.

До конца июня покупатели могут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования. Выбрать свою новую квартиру, следить за ходом строительства дома и отправить заявку на ипотечное кредитование сразу в несколько банков онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/).

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».