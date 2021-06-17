В Пермском крае определили дату выборов в Заксобрание

Законодательное собрание Пермского края Фото: Василий Вахрин

Новый состав парламента Пермского края жители выберут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Эту дату определили сегодня на пленарном заседании депутаты Заксобрания.

Напомним, что 60 депутатов краевого парламента избираются сроком на пять лет по одномандатным избирательным округам и по партийным спискам.

В Единый день голосования также состоятся выборы депутатов Государственной думы нового созыва. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.