В Прикамье завезли крупную партию вакцины от COVID-19

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермский край доставлено 40 800 комплектов вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») для иммунизации жителей от коронавирусной инфекции. В Минздраве сообщили, что на сегодня в регионе для записи на вакцинацию доступны почти 57 тыс. слотов.

C начала массовой вакцинации 221 408 жителей края полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты. Всего на территорию Прикамья поступило 331 848 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V».

«Прививка – это главная и мощная защита от коронавируса. Каждый день мы в своей работе сталкиваемся с тяжелыми осложнениями после перенесенного ковида – как у пожилых, так и у зрелых и даже молодых пациентов. Обостряются хронические заболевания, могут возникнуть новые и очень серьезные, угрожающие жизни недуги, лечение которых отнимает много сил и средств. А ведь этих последствий можно было бы избежать, сделав прививку и помочь тем самым сберечь себя, своих родных», – отмечает главный врач пермской ГКП № 5 Ольга Сластихина.