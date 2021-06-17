Сбербанк продолжает развивать сервисы удаленных каналов обслуживания

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Прикамья стало удобнее вносить показания счетчиков для оплаты услуг ЖКХ.

Эта возможность появилась благодаря новому бесплатному информационному сервису по передаче показаний приборов учета услуг ЖКХ - «Передача показаний приборов учета».

Данный сервис доступен в СберБанк Онлайн и его мобильное приложение для iOS и Android. Он позволяет корректно передавать показания по текущему потреблению, даже если в квартире установлено несколько приборов учета.

При этом клиенты будут видеть и предыдущие показания. Для передачи данных клиенту не нужно никуда идти или звонить, это можно сделать, не выходя из дома или офиса.

Полученные данные банк передаст поставщику услуг, который учтет их при расчетах платежей.

- Сегодня наши клиенты все активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач, экономя время для более важных дел, - отмечает Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк. - Мы же в связи с этим наблюдаем рост востребованности дистанционных каналов оплаты, в том числе и за услуги ЖКХ.

НАША СПРАВКА

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