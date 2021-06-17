У жителей Прикамья осталось 2 недели для списания пеней за тепло и горячую воду

Фото: архив "КП".

До завершения акции «Весна — тают пени!», организованной Пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», осталось 2 недели. Для жителей Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского это возможность списать все имеющиеся пени за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить два обязательных условия: заполнить анкету на сайте акции или офисе расчетно-кассового центра (РКЦ) и оплатить квитанции за апрель и май до 30 июня.

Узнать сумму задолженности можно в квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения. Квитанции за май уже доставлены в почтовые ящики клиентов «Т Плюс», «ПСК» и «БСК». Оплату можно провести любым удобным способом: в режиме онлайн (на сайтах РКЦ или Вашем интернет-банке) или в офисах РКЦ «Пермэнергосбыт», «Инкомус» и «КРЦ-Прикамье». Подробнее о способах дистанционной оплаты можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

- Мы рекомендуем не откладывать погашение долга — сделав это до конца июня, вы не только избавитесь от накопленных пеней, но и избежите судебных разбирательств, ареста денежных средств, имущества и ограничений на проведение сделок с недвижимостью. Кроме того, внесенные вами средства будут направлены на повышение качества теплоснабжения в Вашем городе, — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

НАША СПРАВКА

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций Группы «Т Плюс» и теплоснабжающих предприятий компании – ООО «Пермская сетевая компания» (Пермь и Краснокамск), АО «Березниковская сетевая компания» (Березники), ООО «Инвестспецпром» (Чайковский) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».